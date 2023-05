Dans une déclaration choc, le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé dimanche l'hospitalisation dans un état grave de son gardien remplaçant, Sergio Rico. L'incident est survenu lors d'un accident d'équitation en Andalousie, en Espagne. Le PSG a partagé la nouvelle sur sa page Twitter, exprimant sa préoccupation pour le joueur de 29 ans. "Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l'accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches," a déclaré le club. Le porte-parole du PSG a confirmé à l'Agence France-Presse la gravité de la situation, sans donner plus de détails sur les circonstances de l'accident. "Il est dans un état grave," a-t-il déclaré.

D'après le journal espagnol Marca, l'incident s'est produit lorsque le cheval monté par Sergio Rico a été heurté par un autre animal. Rico a été désarçonné, subissant un coup de pied de cheval au niveau du cou. Son état est décrit comme très préoccupant, et il a été rapidement héliporté vers un hôpital à Séville. Rico était en Espagne après avoir assisté au sacre du PSG en tant que champion de France, obtenu après leur match nul contre Strasbourg (1-1). Bien que n'ayant pas joué lors de ce match, Rico est une figure bien connue du club, ayant passé une grande partie de la saison sur le banc.

Article similaire Jamie Foxx hospitalisé en urgence : des stars sortent du silence L'acteur Jamie Foxx a été hospitalisé en urgence alors qu'il était en plein tournage de son nouveau film "Back in Action". Selon les médias, l'acteur…

Avec une carrière jalonnée de succès, Sergio Rico a représenté plusieurs clubs espagnols, dont Séville et Majorque, ainsi que le club britannique Fulham. Au PSG, il a été couronné champion de France à trois reprises et a remporté deux fois la Coupe de France. En plus de ses accomplissements au niveau des clubs, Rico a également représenté l'équipe nationale espagnole.