Dans un récit fascinant, Courtney Tillia, une femme chrétienne de Los Angeles, a révélé qu'elle avait quitté son poste d'enseignante dans une école catholique pour rejoindre OnlyFans où elle diffuse des vidéos sexy. Tillia admet avoir ressenti une "déconnexion" d'elle-même et de Dieu au cours de sa carrière d'enseignante. Incertaine de sa véritable vocation, elle a décidé de se tourner vers OnlyFans pour libérer d'autres femmes de la "honte sexuelle". Son mari, Nick Tillia, soutient pleinement sa décision. Elle soutient que cette décision a été prise après que Dieu lui ait dit de le faire.

Dans une interview accordée au Daily Star, Tillia, âgée de 36 ans, a déclaré que sa mission divine était claire : "Je suis ici pour être une star du porno. C'est ma façon de servir". Elle affirme que son travail sur OnlyFans ne va pas à l'encontre de sa foi, mais plutôt qu'il s'inscrit dans le cadre de sa relation avec Dieu. "Je montre aux autres que le plaisir et notre expression sexuelle - même dans le porno et le travail du sexe - ne sont pas censés contredire Dieu ou exister séparément de Dieu. Ils sont unifiés avec Dieu et saints."

Aujourd'hui, Tillia compte plus de 18 000 abonnés sur OnlyFans et gagne un salaire mensuel impressionnant compris entre 20 000 $ et 100 000 $. Elle estime qu'elle se sent "plus proche de Dieu" que jamais auparavant, tout en étant "la moins religieuse" qu'elle n'ait jamais été. Sa relation avec Dieu est personnelle et indépendante de toute organisation ou institution religieuse. Tillia invite les gens à repenser leur relation avec Dieu et à remettre en question les stéréotypes associés à la sexualité et à la foi.