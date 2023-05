Latiesha Jones, 22 ans, est l'incarnation d'une histoire peu commune, voire absurde d'entrepreneuriat. Elle a abandonné l'école de médecine, réglé une dette d'environ 7 905£ (environ 9 300€) et quitté son emploi à l'épicerie, tout cela en vendant un produit assez inattendu : son propre crachat. D'abord intriguée par l'idée, Jones a été introduite dans ce créneau particulier par un client de la plateforme OnlyFans. "Quand on m'a demandé pour la première fois une bouteille de ma salive, j'ai d'abord pensé que c'était une blague et que ça ne pouvait pas être sérieux," a-t-elle déclaré à Caters. "J'ai accepté et demandé 300 £ (environ 355€). C'était le chiffre le plus élevé auquel je pouvais penser."

A sa grande surprise, l'argent a été rapidement déposé sur son compte, déclenchant un revirement total dans sa vie. "Je ne pouvais pas croire à quel point c'était facile" dit-elle. Elle a adapté ses tarifs en fonction du client, avec la vente la plus élevée s'élevant à 1 500 £ (environ 1 776€). "Je savais que le gars avait de l'argent et il était heureux de le payer". D'après la presse britannique elle se fait désormais des dizaines de milliers de dollars par mois.

C'est ainsi qu'a commencé un voyage insolite qui l'a conduit à quitter son emploi à l'épicerie et à abandonner l'école de médecine. "Cela n'avait plus de sens de travailler chez Tesco ou d'aller à l'université tant la demande était forte. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie" déclare Jones.

Son entreprise ne s'arrête pas seulement à son crachat. Elle a reçu des demandes pour tout, des draps usagés aux vêtements de sport en sueur et aux brosses à dents sales, qui lui rapportent entre 3 000 et 5 000 £ (environ 3 555€ à 5 924€) chaque semaine. Malgré l'aspect inattendu de sa carrière, Jones déclare recevoir un soutien énorme de son entourage. "Tout le monde autour de moi est vraiment favorable," a-t-elle soutenu.