Caryn Marjorie, une influenceuse très populaire sur Snapchat, a récemment créé un chatbot vocal basé sur l'IA, appelé CarynAI, qui permet aux utilisateurs de discuter avec une "petite amie virtuelle" pour un dollar par minute. En utilisant la technologie GPT d'OpenAI, CarynAI a été développé pour offrir une expérience d'IA immersive, donnant l'impression aux utilisateurs qu'ils parlent directement à Caryn elle-même.

Cette nouvelle initiative de Caryn Marjorie a rapidement attiré l'attention des médias, notamment de Fortune, qui a rapporté que CarynAI avait déjà généré 71 610 $ de revenus en seulement une semaine avec la version test bêta plus tôt ce mois-ci. Le chatbot vocal compte déjà plus de 1 000 abonnés payants, principalement des hommes, qui paient un dollar par minute pour discuter avec lui. Selon le site web de CarynAI, plus de 2 000 heures ont été consacrées à la conception et au codage de la voix, des comportements et de la personnalité réels de Caryn Marjorie dans l'expérience d'IA immersive.

Cette initiative permet à l'influenceuse de communiquer avec davantage de ses abonnés sur les réseaux sociaux, en comblant une lacune qu'elle avait identifiée dans sa communication directe avec ses abonnés puisqu'elle a reconnu qu'elle n'arrivait pas à directement personnellement avec ses plus de 1,8 million de followers sur Snapchat. Caryn Marjorie a déclaré que CarynAI ne la remplacerait jamais, mais qu'elle était plutôt une extension d'elle-même, une extension de sa conscience. Elle a également ajouté que CarynAI pourrait potentiellement "guérir" la solitude de ses abonnés.

