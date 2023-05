Le monde du football est ébranlé ces derniers jours par l’affaire Vinicius Jr. En effet, le dimanche dernier, en marge du match de championnat opposant le Real Madrid à Valence, Vinicius Jr a été la cible de propos racistes. Le joueur de 22 ans était dans tous ses états et l’arbitre a dû intervenir à plusieurs reprises pour arrêter le match. Ce scandale a mis en émoi l’Europe du football avec des indignations qui ont fusé de toute part. Plusieurs légendes du football ont réagi pour apporter leur soutien à Vinicius.

Florentino Pérez, l’emblématique président de la Casa Blanca est monté au créneau pour soutenir son joueur. Il a par ailleurs réclamé que des mesures fortes soient prises pour lutter efficacement contre le racisme dans les stades espagnols. L’ONU a également donné de la voix pour condamner les insultes racistes dont a été victime le prodige brésilien. Au cours d’une conférence de presse, Volker Turk, le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU demande à ce que les premiers responsables du port mondial prennent à bras le corps la question du racisme.

"Nous appelons tous ces événements sportifs partout dans le monde à contrer, combattre et prévenir le racisme. Une enquête doit avoir lieu. C’est une affaire qui va préoccuper la justice" a laissé entendre Volker Turk. Ce dernier a signifié que l’organisme qu’il dirige va diligenter différentes actions afin de traiter comme il se doit le phénomène du racisme dans le sport.. "Nous voulons proposer un certain nombre d'idées claires sur les normes relatives aux droits de l'homme dans les événements sportifs. Nous avons constaté une discrimination sur un large éventail de questions, y compris la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination à l'encontre des personnes LGBTI qui participent également à des événements sportifs" dira le dirigeant onusien qui estime qu'il est inadmissible que des incidents racistes surviennent dans le sport en ce 21e siècle.