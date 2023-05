L'obtention d'un visa Schengen est une étape nécessaire pour beaucoup de personnes souhaitant voyager en Europe. Cependant, pour plusieurs pays, en particulier ceux d'Afrique et d'Asie, le processus d'approbation est loin d'être une garantie. Le taux de refus des visas Schengen varie considérablement d'un pays à l'autre, en fonction de divers facteurs tels que la situation socio-économique, les problèmes de sécurité et les relations bilatérales. Voici une liste de certains pays qui connaissent un taux élevé de refus de visa Schengen. En tête de liste se trouve l'Algérie, avec un taux de refus de 48,2%. Il est suivi de près par le Nigeria, avec un taux de 45,6% et le Ghana avec un taux de 44,2%. Les autres pays africains où le taux de refus est élevé incluent la Tunisie (30,3%), la Côte d'Ivoire (29,8%), le Cameroun (31,7%), la République Démocratique du Congo (33,5%), le Mali (41,6%), la Mauritanie (30,8%), le Gabon (30,4%), le Congo (32,3%), la Guinée (42,7%), la Guinée-Bissau (45,6%), le Burundi (36,4%), les Comores (36,5%), et la République Centrafricaine (32,2%).

En dehors de l'Afrique, le Pakistan (43,0%), l'Irak (38,3%), le Bangladesh (34,6%), le Népal (38,4%), Haïti (43,2%), Djibouti (36,2%), le Tadjikistan (35,2%), et la Syrie (31,5%) enregistrent également des taux de refus élevés. En 2022, les deux pays ayant enregistré le plus grand nombre de refus de visas au Maroc sont, sans surprise, la France et l'Espagne. Sur les 161 045 demandes reçues, la France en a rejeté près d'un tiers, soit un total de 51 498 demandes. L'Espagne, quant à elle, a rejeté un quart des demandes acceptées, soit 50 033 sur 201 584.

Alors, pourquoi l'Europe est-elle autant sollicitée malgré ces taux de refus élevés? L'attrait de l'Europe réside principalement dans les opportunités qu'elle offre en termes d'éducation, de travail, de tourisme et de meilleure qualité de vie. De nombreux demandeurs de visas sont attirés par le potentiel d'opportunités économiques, le système d'éducation de haute qualité, l'accès aux soins de santé, la stabilité politique et la riche culture et histoire de l'Europe.

Cependant, la réalité du processus de demande de visa Schengen peut être difficile. Les taux de refus élevés pour les pays mentionnés ci-dessus reflètent les obstacles que de nombreux demandeurs de visas rencontrent, y compris les préoccupations concernant la migration irrégulière et la sécurité.

