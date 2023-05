La récente approbation par les États-Unis de la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine a suscité une vive réaction en Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti que l'Occident "jouait avec le feu", qualifiant cette décision d'"escalade inacceptable". Lavrov a déclaré lors d'une interview à la télévision d'État russe que cette initiative était une démarche de "Washington, Londres et leurs satellites au sein de l'UE" visant à "affaiblir la Russie". Il a ajouté que, selon lui, en livrant ces armements modernes à Kyïv, l'Occident cherchait à infliger à Moscou une "défaite stratégique" et à "démanteler" la Russie, une rhétorique fréquemment utilisée par les dirigeants russes.

Cette décision marque une évolution significative dans le soutien occidental à Kiev. Pendant plus d'un an, les alliés de l'Ukraine se sont abstenus de fournir des avions de chasse à l'armée ukrainienne de peur d'une escalade du conflit. Cependant, le 19 mai, les États-Unis ont donné leur accord pour la livraison de ces F-16, une décision que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée d'"historique". Le nombre de F-16 à livrer, leur calendrier de livraison, ainsi que la formation nécessaire des pilotes ukrainiens restent à déterminer.

La décision de livrer des F-16 à l'Ukraine a été annoncée lors du sommet du G7 à Hiroshima, soulignant une initiative audacieuse menée par une "coalition" de pays européens, avec le Danemark et les Pays-Bas en tête de file. Selon le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ce geste significatif s'accompagne d'un coût financier colossal - environ deux milliards de dollars pour dix avions, frais d'entretien inclus. Austin a également indiqué que d'autres pays, tels que la Norvège, la Belgique, le Portugal et la Pologne, ont exprimé leur volonté de contribuer à la formation des pilotes ukrainiens.

Malgré l'importance de cette donation pour l'Ukraine, Austin a également souligné un possible revers. Si ces F-16 avaient été livrés plus tôt, ils auraient "englouti le financement" des capacités qui ont permis à l'armée ukrainienne de déjouer les plans d'invasion russes. Ainsi, tout en saluant la générosité de cette donation, Austin rappelle l'importance de la stratégie et de la répartition judicieuse des ressources en matière de défense. Cette situation souligne la complexité de la situation en Ukraine, où les efforts pour renforcer les capacités de défense doivent être soigneusement équilibrés avec les risques potentiels d'escalade du conflit.