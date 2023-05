Le Global Firepower a récemment dévoilé son classement annuel des nations les plus puissantes en termes de puissance militaire. Le rapport se base sur le score PowerIndex (« PwrIndx ») d'un pays, calculé à partir de plus de 60 facteurs tels que l'armement, le budget de défense, les ressources naturelles, les forces terrestres, aériennes et navales, la capacité logistique et la géographie. Les États-Unis se maintiennent en tête de ce classement, suivis de près par la Russie et la Chine, occupant respectivement la deuxième et troisième place. L'Inde, le Royaume-Uni et la Corée du Sud se positionnent ensuite aux quatrième, cinquième et sixième places.

Le classement poursuit avec le Pakistan, le Japon, la France et l'Italie pour compléter le top 10. Il est intéressant de noter que la France a perdu deux places par rapport à l'année précédente, tandis que l'Italie a gagné une place pour entrer dans le top 10. En dehors de ce top, la Turquie se place en onzième position, suivie du Brésil, de l'Indonésie, de l'Égypte et de l'Ukraine. L'Australie occupe quant à elle le rang de 16e pays le plus puissant, suivie par l'Iran, Israël, le Vietnam et la Pologne.

Dans le top 30 des nations les plus puissantes en 2023, on retrouve également l'Espagne, l'Arabie Saoudite, Taïwan, la Thaïlande, l'Allemagne, l'Algérie, le Canada, l'Argentine, Singapour et la Grèce. Il est important de souligner que le classement ne signifie pas nécessairement que les nations situées en bas de la liste sont moins puissantes que celles en haut du classement. Des facteurs tels que la taille et la richesse d'un pays peuvent influencer leur score PowerIndex. ce rapport met en évidence la domination continue des États-Unis, de la Russie et de la Chine en termes de puissance militaire. D'autres nations cherchent à renforcer leurs forces armées pour rester compétitives sur la scène internationale. Voici la liste des 30 pays: