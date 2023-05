Si vous rêvez de collaborer avec l'une des plus grandes stars de la musique africaine, David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, préparez-vous à ouvrir votre porte-monnaie. Né aux États-Unis et élevé au Nigeria, Davido a fait ses débuts musicaux en tant que membre du groupe KB International avant de se lancer en solo et de connaître un succès fulgurant. Après avoir sorti son premier album studio "Omo Baba Olowo" en 2011, qui comprenait six singles supplémentaires, Davido a enchaîné les succès et les récompenses​.

Son dernier album "Timeless", sorti le 31 mars 2023, est devenu un succès commercial à travers le monde​​. Il a également annoncé le lancement de sa "Timeless Tour", une tournée très attendue qui débutera le 1er juillet à Washington, D.C. et se terminera le 18 novembre à Atlanta, en Géorgie​​.

Article similaire Davido évoque une collaboration avec «son frère» Wizkid et confirme leur bonne entente Les deux géants de l'Afrobeat, Davido et Wizkid, ont une longue histoire de rivalité qui a duré des années, mais ils semblent avoir mis leurs…

Au-delà de son succès en solo, Davido est également connu pour ses collaborations avec d'autres artistes. Cependant, récemment, il a révélé dans une interview qu'il serait plus formel à propos de ces collaborations à l'avenir. Davido, qui facturait à peine les collaborations dans le passé, a déclaré qu'il serait désormais plus officiel et formel, et qu'un tarif serait désormais appliqué pour chaque collaboration.

Quand on lui a demandé combien il facturerait pour une collaboration, le chanteur a révélé que pour des proches (amis ou parents), il pourrait facturer jusqu'à 100 000 dollars​. Bien que ce montant puisse sembler élevé, il est important de se rappeler que vous payez non seulement pour la chance de travailler avec une superstar, mais aussi pour l'expertise, le talent et l'audience de Davido. Il n’a pour autant pas dit combien il facturerait pour des collaborations avec d’autres personnes hormis ses proches.

En plus de ces succès, Davido est également reconnu pour son engagement en faveur des droits de l'homme en Afrique. En 2019, le magazine New African l'a inscrit parmi les 100 Africains les plus influents. Il est également l'un des artistes africains les plus suivis sur Instagram et Twitter​​. Alors, si vous rêvez de chanter aux côtés de Davido, il est temps de commencer à économiser!