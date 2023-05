Whatsapp, l'application de messagerie instantanée la plus populaire, ne cesse d'évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Parmi les nouvelles fonctionnalités en cours de développement, une a particulièrement retenu l'attention : le partage d'écran. Ce dernier va bientôt permettre aux utilisateurs de partager l'écran de leur téléphone lors des appels vidéo, une fonctionnalité similaire à celle disponible sur FaceTime, Zoom et Google Meet​. Concrètement, cette fonctionnalité vous permettra de partager l'écran de votre téléphone pendant les appels vidéo.

Ceux qui sont familiers avec les appels Zoom et Google Meet connaissent déjà le fonctionnement de cette fonctionnalité. Il est également possible de partager l'écran de votre iPhone lors d'un appel vidéo sur FaceTime, ce qui est un exemple plus concret. Le partage d'écran est actuellement disponible sur l'application bêta de WhatsApp pour Android​.

Lorsque vous êtes sur WhatsApp beta et que vous disposez de cette fonctionnalité, vous verrez un nouveau bouton de partage d'écran sur la barre de navigation inférieure. Une fois que vous appuyez dessus, une fenêtre pop-up apparaît vous demandant si vous voulez commencer à enregistrer ou à diffuser avec WhatsApp. Vous pouvez appuyer sur le bouton "start now" pour commencer à partager votre écran sur WhatsApp​.

Cependant, un point d'interrogation subsiste autour de la question de la confidentialité. En effet, le message qui apparaît lorsque vous commencez à partager votre écran indique que WhatsApp aura accès à tout ce que vous enregistrez ou diffusez depuis votre téléphone. Cela inclut des informations telles que les mots de passe, les détails de paiement, les photos, les messages et l'audio qui sera diffusé. WhatsApp devrait fournir plus de clarté sur cet aspect de la confidentialité lorsque la fonctionnalité sera officiellement annoncée​.