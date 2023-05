Dans un discours prononcé devant les hauts responsables de la sécurité nationale, le président chinois Xi Jinping a exhorté ses collaborateurs à envisager les scénarios les plus pessimistes et à se préparer à une période tumultueuse. Alors que le Parti communiste au pouvoir renforce ses efforts pour contrer les menaces internes et externes, Xi Jinping a souligné la nécessité d'une vigilance accrue. « La complexité et la difficulté des problèmes de sécurité nationale auxquels nous sommes confrontés ont considérablement augmenté », a déclaré Xi Jinping lors d'une réunion de la Commission de sécurité nationale du parti, selon l'agence de presse officielle Xinhua.

Il a ajouté que la Chine devait se préparer à affronter des vents violents, des vagues agitées voire des mers tumultueuses et périlleuses. Ces instructions sévères émanant de Xi Jinping, qui est considéré comme le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies, interviennent à un moment où Pékin est confronté à de nombreux défis, notamment une économie en difficulté et un environnement international de plus en plus hostile, selon les vues du président. Face à cette situation jugée « complexe et grave », Xi Jinping a souligné la nécessité d'accélérer la modernisation du système et des capacités de sécurité nationale de la Chine, en mettant l'accent sur leur efficacité dans « le combat réel et l'utilisation pratique ».

Il estime que la Chine doit rester à l'avant-garde en termes de sécurité nationale, en se préparant à toutes les éventualités. Cette mise en garde du président chinois témoigne de l'importance accordée par le gouvernement chinois à la sécurité nationale. Dans un contexte mondial de plus en plus complexe et instable, la Chine cherche à renforcer ses défenses et à faire face aux défis actuels et futurs. La Chine est devenue une puissance incontournable dans le monde. Forte d'une économie en croissance constante, elle a su développer ses industries et attirer des investissements massifs. En tant que deuxième économie mondiale, elle joue un rôle clé dans les échanges commerciaux internationaux.

Sur la scène diplomatique, la Chine cherche à renforcer ses relations avec d'autres pays, tout en défendant ses intérêts nationaux. Elle est également un acteur majeur dans les domaines technologiques et scientifiques, investissant dans l'innovation et la recherche. Cependant, cette montée en puissance suscite également des interrogations quant à son influence géopolitique et à ses politiques internes.