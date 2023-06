Découvrez trois navires exceptionnels de la flotte Ponant, prêts à vous emmener pour une croisière inoubliable en mer. Avec leur élégance, leur luxe et leur offre variée d’activités à bord, ces navires vous promettent des expériences uniques et des moments de détente incomparables.

Découvrez les plaisirs à bord du Lapérouse : une croisière maritime inoubliable avec Ponant

Découvrez les plaisirs à bord du Lapérouse, l’un des derniers navires de la flotte Croisière de prestige Ponant. Il offre une expérience de croisière maritime exceptionnelle avec une variété d’activités. Au « main lounge », un salon principal de 200 m2, les voyageurs se réunissent pour profiter de moments clés de la journée. Le soir, rendez-vous au théâtre du bateau pour des spectacles technologiques captivants.

Explorez les expéditions avec la plateforme hydraulique des Ponants Explorers, les transferts en zodiac et les sessions de paddle et de kayak. Vous pourrez également faire du shopping dans la grande boutique de souvenirs et admirer la galerie photo et la galerie d’art sur le pont 6. À noter, les espaces communs du Lapérouse sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Embarquez pour une expérience de croisière haut de gamme et inoubliable.

Le Bellot de PONANT : Une Croisière d’Aventure et de Divertissement inoubliable

Laissez-vous emporter par l’aventure lors de votre croisière à bord du Bellot de PONANT. Explorez la nature et les escales fascinantes lors de vos expéditions quotidiennes. De retour à bord, profitez d’une multitude de divertissements. Plongez dans un livre captivant à la bibliothèque située dans le Salon Panoramique. Le soir, rendez-vous au théâtre pour des spectacles uniques mettant en scène une technologie de pointe.

Ne manquez pas l’incroyable salon Blue Eye, offrant une immersion sensorielle au plus près de la nature. Admirez les fonds marins à travers ses ouvertures rappelant les yeux des cétacés. Pour vos excursions à terre, embarquez à bord des zodiacs et utilisez la plateforme hydraulique du pont 2 pour un accès facile. Profitez des activités nautiques telles que le paddle et le snorkeling. Une expérience inoubliable vous attend à chaque instant de votre croisière à bord du Bellot.

Plaisirs et Émerveillement à Bord du Navire Ponant : Du Grand Salon au Salon Sous-Marin Blue Eye »

Le Grand Salon, d’une superficie de 200 m², constitue le lieu de rassemblement pour les activités collectives organisées par l’équipage de Ponant. Profitez des quiz, des conférences et des soirées dansantes en compagnie des autres passagers de la croisière ! Chaque soir, rendez-vous dans la salle de théâtre équipée de 188 sièges et d’un mur LED pour assister à des spectacles époustouflants.

Sur le navire d’Urmont, faites l’expérience du salon sous-marin multisensoriel Blue Eye, conçu par l’architecte Jacques Rougerie, où vous pourrez observer la vie marine grâce à un design visuel et sonore captivant. La marina du navire Ponant vous permet de pratiquer des activités nautiques telles que le kayak, le paddle et bien d’autres. Cette plateforme hydraulique à hauteur réglable facilite également les débarquements en Zodiac lors des excursions. Toutes les infrastructures, y compris la boutique et la galerie d’art, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.