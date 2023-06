La 45ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf), initialement prévue pour se dérouler à Cotonou le 13 juillet prochain n’aura plus lieu au Bénin. Les raison qui sont à la base de ce désistement ne sont pas officiellement connues. La Fédération béninoise de football (FBF) ne s’est pas officiellement prononcée. Mais, selon des indiscrétions, ce désistement pourrait être d’ordre organisationnel mais cette version reste à vérifier.

Et la visite -éclair effectuée par le Secrétaire général de l’instance faîtière du football africain, Véron Mosengo-Omba, à Cotonou la semaine dernière, vient donner de l’eau au moulin de ceux qui disent que le renoncement du Bénin à l’organisation de cette 45ème Assemblée générale ordinaire pourrait être certainement d’ordre organisationnel. Après ce désistement du Bénin, le Kenya a été choisi par la Caf pour accueillir cet important événement. Il faut signaler que ladite 45ème Assemblée générale ordinaire de la CAF connaîtra la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 et le choix des pays organisateurs des Can 2025 et 2027 ainsi que l’élection de certains membres de la Caf. Précisons qu’autres décisions importantes et stratégiques concernant l’avenir du football africain seront prises par les délégués présents aux assises.