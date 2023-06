Le jeudi 15 juin 2023, le Premier ministre Amadou Ba a confié aux acteurs de la presse sénégalaise que les responsables des manifestations meurtrières du mois de juin seront traqués et soumis à la rigueur de la loi. « Le Gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences répondent de leurs actions », a-t-il déclaré.

En plus des actes de violence meurtrière enregistrés au Sénégal dans le cadre de la désapprobation de la condamnation de Ousmane Sonko, le principal adversaire du président Macky Sall à deux ans de prison ferme, des cyberattaques ont été effectuées notamment sur les sites du gouvernement sénégalais. « De façon graduellement préméditée et pour brouiller les repères informationnels, sont supprimées ou discréditées dans certains médias et dans les réseaux sociaux, les informations pouvant créer un système de référence m authentique, et permettre la comparaison et l’expression du sens critique », a expliqué le premier ministre.

Sénégal: Pourquoi Sonko n'a pas encore été arrêté Le ministre sénégalais de la Justice a profité d’une rencontre avec la presse pour revenir sur l’affaire Sonko et spécifiquement sur les raisons profondes qui…

Il estime qu'il importe de traiter cette situation avec une grande rigueur pour la protection de la démocratie.« Si le pays n’y prend garde, les remparts de la démocratie et de la liberté citoyenne vont s’effondrer les uns après les autres, sous l’effet d’une stratégie pernicieuse de manipulation, élaborée et mise en œuvre par les partis dans des théories insurrectionnelles », a conclu le premier ministre de la République du Sénégal Amadou Ba.