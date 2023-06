La conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC) de 2023 a été riche en annonces majeures, notamment l'introduction du nouveau MacBook Air de 15 pouces et du casque de réalité mixte Vision Pro. Les deux produits sont le reflet de l'engagement d'Apple envers l'innovation et la promesse d'une technologie toujours plus avancée. Le MacBook Air de 15 pouces, au prix de départ de 1 299 $, est équipé de la nouvelle puce M2 d'Apple, offrant des performances nettement supérieures à celles de son prédécesseur.

Quant au Vision Pro, vendu à 3 499 $, il est le premier produit Apple que l'on « regarde à travers » plutôt qu'on « regarde », doté de 12 caméras, de cinq capteurs et de six microphones. C'est un casque de réalité mixte qui promet de révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie. Pour plus de détails sur ces produits et d'autres annonces de la WWDC 2023, consultez l'article plus détaillé ci-dessous.