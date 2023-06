Après que l'iconique Sylvester Stallone a fait part de ses propres regrets quant aux conséquences à long terme des entraînements intensifs, Jennifer Aniston, célèbre pour son rôle de Rachel dans la série Friends, décrit à son tour comment le sport excessif a eu des conséquences dramatiques sur son corps. Sylvester Stallone, connu pour avoir poussé son corps à la limite dans des rôles d'action tels que Rocky Balboa et John Rambo, avait récemment attiré l'attention sur les dangers potentiels des entraînements intensifs. Dans une publication Instagram où il reproduisait un mouvement de Bruce Lee, Stallone a suggéré que ces entraînements pouvaient être à l'origine de ses maux de dos actuels.

Dans une récente interview pour Cosmopolitan, Jennifer Aniston a révélé qu'elle aussi s'est "brisée le corps" en raison d'une obsession du sport. L'actrice de 54 ans a déclaré s'être épuisée à la suite de longues années de séances de cardio punitives. Elle a confié que son état d'esprit, celui qui lui dictait qu'une séance de sport devait comprendre 45 minutes de cardio pour être satisfaisante, l'a littéralement épuisée.

Selon l'actrice, ce comportement était en grande partie motivé par un besoin constant de rester au top de sa forme, une idée qu'elle avait intériorisée suite à un commentaire d'un agent qui lui avait dit qu'elle était un peu "rondouillarde". En réponse à ce commentaire, Jennifer Aniston est devenue une adepte du sport, de l'alimentation consciente et des aliments sains, une obsession qui a changé chaque année avec les nouvelles tendances alimentaires.

Dans sa quête d'atteindre un idéal physique, Aniston a subi de multiples blessures, symbolisées par une poupée Barbie "recouverte de bandes Kinesio" que lui a donnée son psychothérapeute. Cette poupée était censée "montrer toutes les blessures" que l'actrice avait subies au cours des 15 dernières années.

Comme Stallone, Jennifer Aniston a mis en garde contre les dangers des séances d'entraînement intensives. Elle a expliqué qu'elle avait abandonné ses séances de sport à fort impact au profit d'un programme d'entraînement à domicile moins intense avec la marque de fitness Pvolve, avec laquelle elle est désormais associée.

Les confessions de ces deux célébrités mettent en lumière les dangers d'un sport excessif et de l'obsession de la perfection physique. Elles rappellent que, si l'activité physique est essentielle pour la santé, elle doit être pratiquée de manière équilibrée, en respectant les limites de son corps et en évitant les excès qui peuvent causer des blessures et des problèmes de santé à long terme.