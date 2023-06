Israël exprime de nouvelles craintes concernant l'Iran et la possibilité de transferts d'armes provenant des États-Unis et d'autres pays manifestés à l'Ukraine vers son ennemi juré. En effet, Israël redoute que ces armes ne finissent par tomber entre les mains de l'Iran et de ses alliés, notamment le Hamas et le Hezbollah. Un haut responsable de Tsahal, sous couvert d'anonymat, a révélé au magazine Newsweek les préoccupations majeures d'Israël à cet égard. Il a particulièrement mis l'accent sur le transfert d'un système d'armes spécifique, le système américain de missiles antichars Javelin. Selon lui, il est possible que Téhéran procède à une rétro-ingénierie de ces armes et les fournisse ensuite à des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah.

Le responsable militaire a également évoqué l'implication potentielle des forces russes et ukrainiennes dans le transfert de ces armes. Les motivations diffèrent selon les parties impliquées. Les éléments russes seraient motivés par leur alliance de défense avec Téhéran, tandis que les forces pro-ukrainiennes seraient motivées par l'appât du gain. Selon les informations rapportées par la presse, la principale voie de contrebande mentionnée pour ces armes passe par la mer Noire avant de rejoindre la Méditerranée. Selon un commandant, cette situation est qualifiée de "très dangereuse".

Ukraine : le message de Moscou aux médiateurs africains, selon Kiev La guerre en Ukraine continue de faire la une de la presse internationale. Afin de parvenir à une solution débouchant sur la paix, plusieurs médiations…

Une autre source, travaillant dans les services de renseignement d'un pays étranger, a révélé à Newsweek qu'un avion de transport russe Il-76 avait livré une cargaison estimée à 100 millions de dollars à Téhéran en août de l'année dernière. Cette cargaison comprendrait des missiles Javelin de fabrication américaine ainsi que des armes anti-blindage légères de nouvelle génération d'origine britannique. Deux volets majeures inquiètent Israël. Tout d'abord, il craint que l'Iran ne cherche à acquérir des capacités militaires et apprenne à les fabriquer. Ensuite, Israël est très inquiet à l'idée que certaines de ces capacités pourraient tomber entre les mains du Hezbollah et du Hamas.