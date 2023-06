Au Canada, un autre Africain impliqué dans une affaire d’arnaque a écopé de cinq ans de pénitencier et sera par la suite expulsé. Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause aurait pour nom Sogli Espoir Kouassi et aurait réussi à arnaquer plus de deux millions de dollars canadiens à près de 40 victimes québécoises. Il a été reconnu coupable de fraudes sentimentales. L’homme âgé de 37 ans a été condamné par le juge du nom de Mario Tremblay. À en croire l’homme de Droit, il sera expulsé à la fin de sa peine.

L’argent qui est soutiré aux différentes victimes est dirigé vers la Côte d’Ivoire. La justice aurait réussi à établir la preuve qu’il a pu tirer de cette activité illicite, 250 000$. « Ils ont laissé les victimes sans aucune ressource, dans la honte et le désespoir. Mais, dans le fond, la plus grande trahison est l’abus de la confiance de ces victimes qui nourrissaient de bons sentiments, ce qui instigue la méfiance dans toute la population », a déclaré le juge Tremblay selon les informations rapportées par Le Journal de Québec.

« Ces fraudes déshumanisent non seulement les victimes, mais toutes les personnes chez qui la méfiance s’installe », a poursuivi le juge, toujours selon le média. On retient que, le mis en cause évoluait au sein d’un vaste réseau. Rappelons qu’avant cet Ivoirien, un Béninois avait été expulsé par les autorités canadiennes pour son appartenance à un réseau de plusieurs dizaines de faux étudiants d’Afrique de l’Ouest installés au Québec opérant depuis plusieurs années.

Selon les informations rapportées par « La Presse », le document du renseignement a permis aux autorités fédérales d’expulser un Béninois du nom de Derrick Toihoun. Il serait détenteur d’un visa d’étudiant. En quelques mois, le mis en cause aurait réussi à faire passer plusieurs milliers d’euros sur des comptes bancaires domiciliés dans des institutions différentes. Les fonds qui sont visiblement issus des activités frauduleuses auraient été convoyés vers le Bénin.