Dans un communiqué en date du 19 juin 2023 et signé du Secrétaire général administratif du parlement, Mariano Ogoutolou, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a convoqué les députés de la 9ème législature pour deux séances plénières dont trois points sont inscrits à l’ordre du jour desdites séances plénières. Ce mercredi 21 juin 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, le président Louis Vlavonou et ses collègues auront à se pencher sur les questions orales relatives au tarif de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tigninti dans la commune de Natitingou et à la qualité des prestations au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga.

Quant à la deuxième séance plénière prévue pour ce jeudi 22 juin 2023, elle portera sur l’examen en deuxième lecture la loi n°2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Il faut signaler que l’actuel parlement est installé depuis le 12 février 2023. Plusieurs questions orales avec débat ou sans débat ont été adressées aux membres du gouvernement du président Patrice Talon. Ces derniers passent au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo pour donner leur part de vérité sur les différentes questions qui leur ont été posées. Il faut remarquer que peu de lois ont été étudiées et votées par l’actuelle législature.