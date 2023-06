L'ancien député Épiphane Quenum est enfin sorti de son mutisme. Il a été reçu ce dimanche 18 juin 2023 dans l'émission "De vous à nous" sur Peace FM, où il s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité nationale, notamment la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et la gestion du parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) par le Professeur Joseph Djogbénou.

Épiphane Quenum a rejoint ceux qui expriment leur mécontentement à l'égard de la désignation des membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. « Je vous dévoile mon amertume à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Je crois que cette désignation ne reflète pas du tout la configuration de l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré. L'ancien membre du parti la Renaissance du Bénin et actuel membre de l'UP Le Renouveau, estime que les membres désignés par le bureau de la 9e législature ne représentent pas la composition du parlement.

Selon lui, « le bureau demande aux différentes composantes de présenter des candidatures et il adjuge. Mais cette fois-ci, ça ne s’est pas passé comme ça ». Il a souligné que compte tenu de la sensibilité des prérogatives de cette institution, la présence d'un représentant de l'opposition devrait être garantie et l'opposition, représentée par le parti Les Démocrates, devrait avoir sa place. « On doit pouvoir laisser un petit œil pour l’opposition à ce niveau-là », a-t-il confié.

C’est donc un renfort de taille pour les responsables du parti Les Démocrates qui doivent avoir apprécier les déclarations faites par l’ancien parlementaire au sujet de cette désignation des membres actuels de la 7ème mandature de la Haute juridiction en matière constitutionnelle. Lors d’un point de presse, ce parti de l’opposition a même parlé d’usage de la ruse dans la désignation des quatre représentants de l’Assemblée nationale. Au cours de ce point de presse, ils avaient d’ailleurs dénoncé l’exclusion de la minorité parlementaire du processus de désignation et ont déposé un recours à la Cour Constitutionnelle.

Quenum critique la gestion de Up Le Renouveau par Djogbénou

L’ancien député Epiphane Quenum a également critiqué au cours de cette même émission « De vous à nous » de Peace Fm, la gestion du parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) par le Professeur Joseph Djogbénou. Selon lui, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a failli au niveau de la gestion des ressources humaines depuis qu’il est à la tête de ce grand parti politique de la mouvance. Pour lui, Joseph Djogbénou travaille avec les « flagorneurs » au lieu d’associer les expérimentés. « Au lieu d’avoir des vieux routiers comme nous qui avons accumulé de l’expérience qui pouvons donner de la force au parti, non. Des gens ont préféré s’entourer des nouveaux venus parce que ceux-là sont des flagorneurs. On pourra dire à monsieur le président Djogbénou c’est le président des jeunes, vous êtes ci, vous êtes ça », a-t-il indiqué.

Et Epiphane Quenum de dégainer en ses termes sur le Président de l’Up Le Renouveau : « J’ai suivi cette théorie au début de l’UPR, qu’on a dit qu’il "faut supprimer les leaders, il n’y a plus de leader, tout le monde est leader" mais aujourd’hui on en est où ? ». Avec cette sortie médiatique de l’ancien député de la Renaissance du Bénin, on peut penser sans risque de se tromper qu’il y a un malaise entre Joseph Djogbénou et certains membres du parti Union Progressiste le Renouveau. Le président de l’Up Le Renouveau est donc interpellé pour apporter sa part de vérité aux différentes critiques acerbes de M. Epiphane Quenum à son endroit.