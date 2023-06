Sous l'initiative de l'Autorité de protection des données personnelles, les acteurs des systèmes financiers décentralisés ont suivi une formation sur la protection des données personnelles. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs concernés pour garantir la conformité de la gestion des données personnelles avec les textes en vigueur. La collecte et le traitement des données personnelles au niveau des systèmes financiers décentralisés n'obéissent pas aux normes en vigueur.

En vue de corriger cette réalité, l'Autorité de protection des données personnelles a organisé une formation à l'endroit des acteurs des systèmes financiers décentralisés. ‹‹ Cette formation a été organisée à votre endroit particulièrement parce que vous êtes sur le tableau de la collecte des données. Un secteur très important et nous avons remarqué qu'en termes de collecte, ce qui se passe ne cadre pas avec les obligations légales. Vous en prenez trop. Vous les gérez mal et nous n'avons pas la sécurité qu'il faut par rapport à ces données ››, a déclaré Yvon Détchénou, ministre de la justice et président intérimaire de l'Autorité de protection des données personnelles, en s'adressant aux bénéficiaires de cette formation.

D'après lui, le cadre d'obligation qui devrait être appliqué est un cadre de protection et il importe que les acteurs des systèmes financiers décentralisés comprennent les enjeux de la protection des données personnelles dans le monde actuel. ‹‹ L'intérêt de cette formation est de vous amener à comprendre que vous êtes des responsables de traitement et qu'à votre niveau précisément, on attend le respect d'un certain nombre d'obligations qui vont permettre à tous ceux qui font passer leurs données par votre entremise d'être protégés ››, a précisé Yvon Détchénou. ‹‹ Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le respect de nos obligations à l'international ››, a conclu le président intérimaire de l'Autorité de protection des données personnelles.