Le dernier conseil du Bloc Républicain tenu ce samedi 04 juin 2023 a livré des résultats à la limite insolites. Abdoulaye Bio Tchané, le Secrétaire Général du parti est passé au poste de Président. Pour beaucoup c’est une promotion mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, c’est un enfermement et un affaiblissement qui ne dit pas son nom. Le Bloc Républicain(BR) a fait une mue en douce au cours de sa dernière session tenue ce weekend à Cotonou. En présence du chef de l’Etat, le parti a réussi à faire des transformations qui affectent aussi bien son fonctionnement que la taille de ses organes dirigeants. La plus frappante de ces décisions est le passage d’Abdoulaye Bio Tchané de son poste de Secrétaire général à celui de Président.

Une promotion pour celui qu’on a toujours considéré comme un responsable qui a moins de pouvoir que son homologue qui dirige l’Union Progressiste et qui peut, lui, se pavaner avec son titre pompeux et envieux de président. Mais bien que n’étant que le Secrétaire général, Abdoulaye Bio Tchané était plénipotent. Il dirigeait le parti de main de maître et en était le vrai chef. Quelques uns de ses détracteurs affirment même qu’il avait trop de pouvoirs et en abusait parfois. C’est l’une des raisons pour lesquelles, il a été vivement contesté ces derniers mois et certains n’ont pas hésité à demander sa démission. Le voila donc devenu Président. On peut s’imaginer qu’il sera encore plus fort que le SG qu’il était. C’est pourquoi beaucoup de médias n’ont pas hésité à annoncer ce qu’ils appellent « promotion » mais qui, en vérité est une vraie fausse promotion.

La suite de cet article est réservée aux abonnés, si vous avez un abonnement Connectez-vous ou sinon cliquez ici pour vous abonner