L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo a rendu l’âme ce dimanche 04 juin 2023. Pour l’heure, les causes et les circonstances de son décès ne sont pas connues. Premier maire de l’ère de la décentralisation dans la commune d’Abomey- Calavi, Liamidi Houénou de Dravo a présidé cette cité dortoir du Bénin de 2003 à 2008 avant de passer le témoin à son successeur Patrice Comlan Hounsou-Guèdè. Ce dernier est l’un des rares conseillers qui a régulièrement siégé au sein de tous les conseils communaux d’Abomey – Calavi.

Réélu lors des élections municipales du 17 mai 2020 sur la liste du parti Union Progressiste Le Renouveau, il est actuellement jusqu’à son décès l’actuel chef d’arrondissement de Ouèdo dont il est originaire. Mais, cet ancien maire de la municipalité d’Abomey- Calavi a eu des ennuis judiciaires. Poursuivi pour des faits présumés de « faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux », dans le dossier dit « double-dédommagement de propriétaires terriens », le premier maire de l’ère de la décentralisation de la commune d’Abomey-Calavi a été placé en détention provisoire le 11 février 2022 et a été mis en liberté provisoire, le lundi 16 mai 2022 et placé sous contrôle judiciaire