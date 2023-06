Le gouvernement béninois à travers le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou a, dans un communiqué de presse en date du vendredi 02 juin 2023, réagi au sujet de l’incident frontalier dans le secteur d’Akarabè dans la commune de Bassila dans le département de la Donga au centre du Bénin. Dans ce communiqué, le ministre Alassane Séidou a indiqué que dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale et le développement de la coexistence pacifique, le gouvernement du Bénin a entrepris « la réaffirmation de ses frontières avec les pays voisins ».

Cette réaffirmation de la frontière dans le cadre des travaux avec la République du Togo, selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, a permis « la construction de deux cent quarante-trois (243) bornes frontières principales dont vingt-quatre (24) bornes doubles et un projet de construction des bornes de densification conformément au procès-verbal d’abonnement franco-allemand du 20 octobre 1913 ». La première autorité de la sécurité béninoise a expliqué que ces travaux ont créé le basculement de localités de part et d’autre de la ligne frontière. Elle informe à cet effet les populations de cette localité que « l’équipe conjointe se prépare à rédiger la cartographie de la ligne frontière » qui, selon elle, « fera ressortir la position réelle des villes et hameaux par rapport à la ligne ». C’est pourquoi dit-elle que « les localités situées à l’Est de la ligne seront sous la souveraineté du Bénin et celles à l’Ouest appartiendront au Togo ».

Le ministre Alassane Séidou fait savoir donc qu’« avant ces travaux, la revendication d’un village ou hameau pour son appartenance à un Pays ne saurait se faire par des acteurs frontaliers ni les populations vivant dans es zones frontalières ne maîtrisant pas la ligne frontière ». Pour lui, seule la Commission mixte Paritaire bénino -togolaise de délimitation de la frontière est compétente en la matière. Il assure donc les uns et les autres qu’à l’issu des travaux que ladite Commission accompagnée des autorités politico-administratives des deux pays va procéder « à la sensibilisation conjointe des populations vivant dans les zones frontalières telle que recommandée par les conclusions de la 17ème session de la Commission mixte Paritaire bénino-togolaise de Délimitation de la Frontière tenue à Savalou en décembre 2022 ».

Selon le ministre de l’intérieur, cette sensibilisation conjointe sera suivie de la construction des bornes de densification afin de « permettre aux populations riveraines de connaître les limites de leur territoire et de les accepter. Ceci pour éviter les cas de conflits frontaliers inutiles et la désinformation comme cela est constaté depuis quelques jours ». Alassane Séidou a rappelé que l’Agence béninoise de Gestion intégrée des Espaces frontaliers (ABeGIEF) est à pied d’œuvre pour la «sauvegarde de l’intégrité du territoire national » et « reste disponible à fournir les vraies informations sur le niveau d’avancement des travaux de délimitation, des démarcations et de réaffirmation de la frontière entre la République du Bénin et ses voisins ».

C’est pour cela qu’il a rassuré tout un chacun du suivi permanent des travaux de réaffirmation de la ligne frontière entre la République du Bénin et celle sœur du Togo. « Les frontières, il faut les connaître, les accepter et les effacer pour promouvoir la Coopération transfrontalière ! » a-t-il conclu.