Dans l'idée d'assainir un tant soit peu le milieu de vie des citoyens béninois et mettre fin à la pollution atmosphérique, le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable a décidé de siffler la fin des pratiques malsaines. Pour y arriver il a sollicité la collaboration de la société de gestion des déchets solides et de s'apprêter pour l'obtention de leurs agréments. Une date est prévue pour tout ceci.

Dans un communiqué en date du 5 juin 2023, signé par le ministre et portant référence : N°119/MCVT/DC/SGM/DGOU/DAVU/SD, a rappelé la conduite à tenir aux collecteurs de vidanges de fosse. Ledit communiqué a notifié que le gouvernement a construit deux grandes stations de traitement des boues de vidange dont l'une à Sèmè-Podji et l'autre à Abomey-Calavi. Ces constructions ont été faites dans l'espoir d'améliorer la gestion des eaux usées dans le Grand Nokoué.

Pour ce fait, il est prévu la réorganisation des structures de vidange et de transport qui devront désormais disposer d'un agrément pour l'exercice de leurs activités. C'est pourquoi le ministre Tonato José invite lesdites structures dans son communiqué à se rapprocher de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) à Cotonou à partir du lundi 12 juin 2023 pour avoir les informations sur la procédure de délivrance de l'agrément ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir.