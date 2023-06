Au Bénin, les responsables du parti Les Démocrates ont tenu une séance avec leurs militants à Porto-Novo le vendredi 16 juin dernier. Ils ont dénoncé l'exclusion de l'opposition dans les institutions électorales et le climat non convivial qui règne à l'Assemblée nationale. Face à leurs militants et sympathisants le vendredi 16 juin dernier à leur siège départemental de Porto-Novo, Eric Houndété et les autres ténors du parti Les Démocrates ont expliqué à l'assistance, comment leurs multiples protestations et mises en garde n’ont pas empêché l'installation des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle le 6 juin 2023 et comment leur représentant au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, Basile Ahossi a été exclu du processus du désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein de ladite cour.

Dans ses explications, Orou Koubou , secrétaire chargé de la mobilisation des ressources de l'économie du parti Les Démocrates, a martelé que l’honorable Basile Ahossi, membre du parti, a été délibérément écarté du processus de désignation alors que ce dernier avait des problèmes de santé. « L’Assemblée nationale sait que Basile Ahossi est indisposé. Il ne pouvait pas prendre part à ces séances de désignation », a déploré l’honorable Orou Koubou. De ce fait, le parti Les Démocrates reproche à la mouvance parlementaire de l’avoir écarté dans la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein de la cour constitutionnelle.

Protection de l'enfant au Bénin : le gouvernement à pied d'œuvre Après la célébration de la Journée de l'Enfant africain, l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale a porté sur les différentes actions menées…

« Pour désigner les quatre représentants de l'Assemblée nationale, ils ont exclu littéralement le parti les Démocrates dans le processus de désignation des représentants au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. En faisant cela, on vient de créer non seulement une Cour constitutionnelle monocolore, on a aussi une CENA monocolore, et une ANIP (l'agence qui est appelée à faire la liste électorale) monocolore», a déploré l’honorable Orou Koubou. Il faut dire qu’après leurs protestations du 26 mai dernier, le groupe parlementaire Les Démocrates était monté au créneau lors de la séance plénière du mardi 13 juin dernier, pour dénoncer la « ruse » de la majorité qui tente de s’accaparer les institutions impliquées dans l’organisation des élections en République du Bénin à savoir la CENA, la Cour Constitutionnelle et l’ANIP. Pour sa part, Eric Houndété, président de Les Démocrates a invité les affiliés du parti à ne pas courber l’échine mais plutôt, à rester fidèles aux idéaux du parti. «Ils ne nous empêcheront pas d'atteindre notre objectif, mes chers camarades. Pour que l’ennemi recule, il faut que vous avancez soudés et que cela fasse peur », a déclaré le chef de file de l'opposition.