USA: des grands groupes bernés par des nord-coréens

Le 17 mai, le gouvernement américain a, par le biais du ministère de la Justice, publié un avis de recherche. Ce dernier est destiné à l’encontre de quatre personnes. Ces individus sont en fait soupçonnés d’avoir volé des informations secrètes et privées tout en générant des revenus, au compte du programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord. Leur mode opératoire a d’ailleurs de quoi surprendre.

En effet, ces derniers n’ont pénétré aucun système, n’ont rien hacké du tout. Ils se sont contentés d’être embauchés via la voie, tout à fait classique, par de grandes entreprises américaines. Son notamment concerné une chaîne de télévision ainsi qu’un géant de l’industrie aérospatiale, un constructeur automobile ou encore un géant de la tech’, implanté dans la Silicon Valley.

4 ressortissants nord-coréens recherchés

Ces individus, nommés Jiho Han, Haoran Xu, Chunji Jin et Zhonghua ont toutefois usé d’une technique assez surprenante pour se faire embaucher. En effet, ceux-ci ont créé des centaines de faux comptes sur LinkedIn avant de postuler à de multiples reprises, travaillant ainsi comme développeur de logiciels ou d’applications. Ces derniers récupéraient ensuite les informations sensibles, qu’ils fournissaient par la suite au gouvernement.

En outre, ils touchaient des salaires pouvant grimper à près de 300.000 dollars à l’année. L’argent, là encore, était ensuite utilisé pour financer le programme de développement d’armement nucléaire de la Corée du Nord. Mais comment est-ce que cela a été rendu possible ? Les pirates ont pu compter sur le soutien de malfaiteurs locaux. Une citoyenne américaine, aidée par un ressortissant ukrainien, ont ainsi hébergé les ordinateurs des hackeurs.

Des pirates qui ont de la suite dans les idées

Résultat, les pirates n’avaient qu’à se connecter via ces ordinateurs pour faire croire à leur entreprise qu’ils travaillaient en télétravail. Cela n’éveillait donc aucun soupçon et les pirates pouvaient ainsi continuer à avoir accès à toutes les données dont ils avaient besoin pour mener à bien leur opération de sape. Christina Marie Chapman et Oleksandr Didenko, les deux personnes suspectées d’avoir aidé ces pirates nord-coréens ont, pour leur part, été arrêtées par les forces de l’ordre.