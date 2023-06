Les députés de la 9ème législature ont été convoqués pour le mardi 13 juin 2023 pour une séance plénière, au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou à travers un communiqué en date du 08 juin 2023 et signé du Secrétaire général administratif adjoint de l’institution, Clément Houinou Ebo. Trois (03) points sont inscrits à l’ordre du jour de la session prévue pour démarrer à 10 heures.

Au cours de cette séance plénière, les parlementaires examineront le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire (DOB) 2024-2026. Ils procèderont ensuite à la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein des parlements régionaux (Parlement panafricain, parlement de la CEDEAO et CIP-UEMOA) et enfin au sein de la Haute Cour de la justice (HCJ), de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP), de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH).

Rappelons que lors de la séance plénière du lundi 15 mai 2023 portant désignation des élus parlementaires devant siéger dans ces parlements régionaux et dans certaines institutions nationales, ladite séance plénière n’est plus allée à son terme. Les députés sont restés diviser sur les notions de majorité et minorité parlementaires. Il est aussi à préciser qu’en ce qui concerne l’examen du rapport relatif au débat d’orientation budgétaire (Dob) 2024-2026, le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni est attendu au parlement.