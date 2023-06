Les ministres de la Conférence l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) se sont réunis Cotonou le mardi 20 juin 2023 afin d’évaluer les différents mécanismes mis en place dans tous les pays membres pour favoriser l'accès à l'école de tous les enfants sans distinction de sexe. ‹‹ L'évaluation des apprentissages de la prise de décision par la transformation de l'éducation: identifier les enjeux pour définir un cadre commun ››. Tel est le thème sur lequel est basée la réunion de la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) qui s'est tenue à Cotonou le mardi 20 juin 2023.

En effet, les pays de cette institution de la Francophonie sont à pied d'œuvre pour l'atteinte effective d'ici 2030, de l'Objectif de développement durable numéro 4 de l'Organisation des Nations-Unies qui vise une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants. Ainsi, chaque pays aura à faire le bilan du nombre d'enfants filles comme garçons qui maîtrisent les normes minimales en lecture et en mathématiques. ‹‹ Les travaux doivent permettre d'aller au-delà en fournissant aux ministres des informations utiles pour relever ce défi, tout en tenant compte des mutations nouvelles qui s'imposent au monde contemporain notamment après la pandémie du corona virus et dans le contexte de crise sécuritaire à laquelle est confronté nombre de pays membres de la confédération ››, a déclaré Abdel Rahamane Baba-Moussa, Secrétaire général de la Confemen.

‹‹ Toute chose doit concourir à la mise en place d'un référentiel commun de compétence. Ledit référentiel servira absolument de boussole aux prochaines évaluations en impliquant une synergie d'actions complémentaires pour un changement et la transformation de l'éducation ››. Ainsi s'est exprimé le directeur de cabinet du ministère des Enseignements maternel et primaire, Dèwanou Avodagbé. La table ronde des décideurs est prévue pour le jeudi 22 juin prochain.