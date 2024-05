France: cette maladie signe son retour, les autorités lancent un appel

istock

La crise sanitaire et économique liée au covid-19 a, en France, laissé des traces. En effet, les autorités suivent désormais, à la trace, la moindre possibilité d’émergence et d’évolution de telle ou telle maladie. Récemment, un cas de fièvre de Lassa a ainsi été découvert en région parisienne et très vite, les autorités ont décidé de prendre en charge patients et cas contacts.

Aujourd’hui, c’est une tout autre maladie qui circule, la coqueluche. L’ARS (Agence régionale de Santé) en Nouvelle-Aquitaine a ainsi confirmé que ce sont pas moins de 22 signalements de cas de coqueluche qui ont été émis dans la région (surtout dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques), poussant les autorités à appeler à la vaccination générale des nouveau-nés.

Publicité

La coqueluche revient en France

En effet, ce sont ces derniers qui sont surtout à risque. La coqueluche est une infection respiratoire très contagieuse, qui peut durer plusieurs semaines, chez l’enfant donc, mais aussi chez l’adulte. Tout débute par un rhume d’apparence classique, qui se transforme ensuite en violentes quintes de toux, avec des inspirations sifflantes et éventuellement des vomissements.

Fort heureusement, c’est une maladie bien connue, qui se soigne très bien, même si cela est plutôt long. En effet, des antibiotiques sont à prendre, mais la guérison totale prend plusieurs semaines, entre deux et trois mois au total. Une maladie complexe donc, qui revient par cycle de trois ou cinq ans. Ainsi, les médecins ne sont pas forcément surpris, même s’ils doivent aujourd’hui penser à cette maladie dans leur diagnostic.

Les vaccins, pour enrayer la propagation de la maladie

Une maladie dangereuse pour les nourrissons. Le mois dernier, un bébé de trois semaines est décédé des suites de cette même maladie. Ces cas peuvent toutefois être évités, notamment grâce à la vaccination, ce qui permet surtout d’éviter les cas de transmission au sein de la même famille. Une coqueluche mortelle transmise par les parents ou les frères et sœurs, et c’est une famille décimée qui doit apprendre à vivre avec ce sentiment de culpabilité. D’ailleurs, si les nourrissons peuvent être vaccinés, les femmes enceintes peuvent l’être aussi, permettant ainsi de transmettre des anticorps au bébé, avant qu’il ne soit aussi pris en charge par le corps médical.