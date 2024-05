«Poutine planifie une guerre pour une longue période à venir…» craint l’Ukraine

© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

La Russie, engagée dans sa guerre en Ukraine, souhaite-t-elle que le conflit s’éternise, voire de généraliser le conflit à l’échelle européenne ? Selon certains, le récent remaniement décidé par Vladimir Poutine, qui a nommé un nouveau ministre de la Défense, en remplacement de Sergueï Choïgu, semble effectivement l’annoncer.

Hier, le 13 mai, le gouvernement russe a confirmé l’information selon laquelle Sergueï Choïgu a été remplacé par Andreï Belooussov au poste de ministre de la Défense. Une nomination surprise pour celui qui était économiste de profession. Mais cette annonce pourrait cacher un signal autrement plus inquiétant. Selon certains, Moscou serait en train de se préparer à une guerre longue.

Moscou annonce un changement au poste de ministre de la Défense

Si le conflit devrait être contenu au sein même des frontières ukrainiennes, Moscou envisage un apport de plus en plus poussé en termes d’armes, de munitions et même d’hommes de la part des Occidentaux. Résultat, la Russie semble vouloir se préparer à une guerre qui durera sur une période beaucoup plus longue que ce qui était initialement anticipé par les principaux experts.

Selon Washington, l’idée à travers la nomination d’un économiste au poste de ministre de la Défense aura pour but de réduire les coûts et les dépenses associés, tout en augmentant les recettes ailleurs. Les États-Unis y voient là un aveu de faiblesse de la part de la Russie et surtout de Vladimir Poutine, qui pourraient être fatalistes (le mot “désespéré” est aussi utilisé) face au coût engendré par ce conflit.

Une guerre longue et très coûteuse

En poste depuis 2012, Choïgu a aussi été pointé du doigt pour les nombreuses difficultés rencontrées par la Russie en début de guerre. À ce jour, 355.000 soldats russes auraient d’ailleurs trouvé la mort. Se séparer de cette figure du gouvernement Poutine, est donc perçu par beaucoup comme étant le signe d’un nouveau départ, avec des objectifs différents et des moyens autres à disposition, tout en faisant table rase du bilan.