Dans le cadre du match Bénin # Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023), les Guépards du Bénin affronteront, ce samedi 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les Lions de la Téranga du Sénégal. C’est dans ce cadre que la délégation sénégalaise composée entre autres des joueurs de l’équipe nationale foulera ce vendredi 16 juin 2023 le sol béninois.

L’équipe nationale du Sénégal sera à Cotonou avec la plupart de ses « cadres » tels que Sadio Mané, du capitaine Kalidou Koulibaly. Mais, la sélection nationale sénégalaise sera privée de Edouard Mendy et de Boulaye Dia qui a été opéré au genou. Les Béninois vont découvrir quand même Nicolas Jackson qui évolue en Espagne dans le club de Villareal. Ce dernier a été rappelé par le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé. Il faut rappeler que le Sénégal est premier du groupe L avec 12 points et est déjà qualifié pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023. Toujours dans ce groupe L, le Bénin et le Mozambique sont respectivement 2ème et 3ème avec 4 points et le Rwanda est dernier avec 2 points.