Le célèbre rappeur béninois Vano Baby a profité d’une publication qu’il a faite sur Facebook pour apporter des éclairages sur sa récente sortie. Il a tenu à faire savoir qu’il n’était en rien persécuté par le pourvoir en place comme ont tenté de le faire croire certaines publications. Il rappelle notamment qu’il jouit d’une parfaite liberté et qu’il exerce normalement son art sans aucune restriction.

« Je ne subis absolument rien du tout, je jouis pleinement de ma liberté et je travaille normalement parce que j’ai mon propre circuit qui me permet de tourner actuellement à travers la central.. », a-t-il indiqué. « Je suis l’un des artistes qui en ce moment continue de bosser normalement, ce n’est peut-être plus comme avant mais le problème n’était même pas là », a-t-il ajouté avant de revenir sur le contexte dans lequel il avait fait sa dernière publication.

« Je parle de la vie d’artiste en général, pas de moi… C'est très énervant de voir un web média avec une telle audience déformer mes propos N’oubliez pas que les gens nous lisent à l’extérieur… », a-t-il fini par clarifier dans sa publication. Rappelons que sa publication du mardi dernier avait laissé place à une série de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains internautes qui, visiblement interprétaient mal ses maux, ont fait savoir qu’il était persécuté.

D’autres liaient notamment cette supposée persécution à son appel à l’endroit du président lors de la répression des cybercriminels. On retiendra ainsi de ses clarifications que ses mots du mardi dernier étaient strictement en relation aux conditions des artistes béninois. « Être un artiste au Bénin, c'est accepter d’avoir une vie triste, c’est dommage. Force à tous les collègues qui, en ce moment, subissent silencieusement. Nous sommes juste nés dans un pays qui ne sait pas donner de la valeur à notre corporation », regrettait le chef du gang.