Des rumeurs de plus en plus persistantes sur les réseaux sociaux font état de ce que le Président de la République du Bénin, Patrice Talon s’apprêterait à se séparer du porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji. Face aux professionnels des médias ce vendredi 09 juin 2023 au siège du journal Bénin Intelligent à Cotonou, ce dernier a laissé entendre qu’il est « peut-être différent des autres» que les hommes des médias ont connu. Mais « je suis moi » lâche-t-il avant d’ajouter que lui, il est « prêt tous les jours ».

Car selon lui, depuis sa prise de service à aujourd’hui, il est prêt tous les jours à entendre que le chef de l’Etat lui dise un jour « Monsieur Houngbédji, l’aventure est terminée » et que « je n’ai plus besoin de vos services où j’ai trouvé mieux, ou je pense que ce que nous avons fait ensemble, il sied maintenant que je vous déplace ». « Je suis prêt tous les jours » répète-t-il encore. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que « chacun doit être prêt car les fonctions appartiennent à la République » et que « tous ceux qui ont le profil, qui aspirent à la fonction peuvent être sollicités ».

Pour lui, c’est légitime. Et c’est pourquoi il comprend ceux qui alimentent les rumeurs. Il a souligné à cet effet qu’il fait « une seule prière pour chacun d’eux : qu’ils aient un jour l’occasion de faire leur expérience, de faire leur preuve et à partir de ce moment-là, ils apprendront le sens des nuances et deviendront plus réalistes ».