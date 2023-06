La projection équipe de la série Black Santiago club a eu lieu le vendredi 23 juin 2023 à Canal Olympia de Wologuèdè. Cette série est la première création originale qui a été écrite, réalisée, et produite au Bénin. Black Santiago Club est une série inspirée de l'histoire de l’orchestre Black Santiago fondé en 1964 par le trompettiste Ignace De Souza et dirigé depuis une vingtaine d’années par Goby Valette. La série Black Santiago Club est une synergie de réalité et de fiction réalisée pour le plus grand plaisir des Béninois et de tous les abonnés de Canal+.

‹‹ On est heureux d'avoir pu partager ces deux premiers épisodes avec l'équipe au complet. On est content et heureux de pouvoir raconter une histoire béninoise. On est content de pouvoir à travers cette série, faire la promotion de notre culture, de notre patrimoine culturel aussi bien musical que culturel. Les premières réactions sont très bonnes donc on est content. Cette série sera sur nos antennes à partir du 3 juillet sur Canal+ première ››, a déclaré Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin.

Aucune d'entre les personnes présentes à cet événement n'a pu cacher son émerveillement. Les membres actuels de l'orchestre Black Santiago ont incarné leur propre personne dans cette série. ‹‹ Ce n'était pas notre métier. Nous sommes musiciens. On est transformé en acteur de cinéma mais, on a fait de notre mieux quand même. C'est notre club. On a l'habitude de jouer donc ce n'est pas très compliqué. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on ne s'y attendait pas. Ce n'est pas évident de voir un vieil orchestre béninois haussé à ce niveau. Nous avons eu de la chance ››, a confié Goby Valette. Il a exprimé toute sa gratitude à toute l'équipe de Canal+. Il n'a pas manqué de rendre hommage à Ignace De Souza. ‹‹ La différence du ressenti qu'on peut avoir quand on est sur le plateau et quand on voit enfin le produit fini, est incroyable. C'est la première fois que je tourne un projet au Bénin. Je suis habitué à un certain standard bien révolu à Los Angeles, et en France. Au départ, au Bénin qui est un peu un pays développé en matière de cinématographie, on ne va pas forcément s'attendre à un résultat aussi professionnel que ce à quoi j'ai été habitué. Mais enfin du compte, quand j'étais dans la salle, je me suis dit ok! On peut aussi faire des productions comme ça à un niveau professionnel qui peuvent se vendre à l'international. Donc j'étais fier bien évidemment sur un point de vue individuel d'en faire partie. J'étais surtout fière pour mon pays ››, ainsi s'est exprimé Sèdo Tossou, acteur béninois.

Dine Alougbine qui a incarné le personnage de Antoine dans cette série a confié qu'il a eu du plaisir à jouer ce rôle qui n'est pas très loin de sa vie quotidienne. Il a saisi cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que Black Santiago Club continue d'exister après 60 ans. Toumani Sangaré, co-réalisateur de la série Black Santiago Club est fière du résultat obtenu après plusieurs mois de travail. ‹‹ C'est un vrai sentiment de fierté pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Travailler au Bénin a été assez simple pour moi. Par rapport aux expériences que j'ai pu avoir dans d'autres pays, ce qui a été intéressant au Bénin, c'est qu'avec les acteurs, ils ont pu interpréter des sentiments que parfois dans d'autres pays, les acteurs ou même la société elle-même est plus dans la retenue. Ce projet n'aurait jamais pu exister sans le concours de Canal+ et de Canal+ Bénin en particulier. Donc un grand merci à toute l'équipe du Canal+ ››, a-t-il affirmé. Tiburce Bocovo, co-auteur et co-réalisateur sur la série s'est réjoui de la joie qu'ont manifesté les premiers Béninois qui ont suivi la série Black Santiago Club. Il trouve que cette première expérience de série "Made in Benin", prouve que le Bénin peut être considéré comme une terre pour le cinéma. Il a invité les décideurs béninois à plus contribuer à la promotion du cinéma de leur pays.