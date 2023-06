La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune continue de défrayer la chronique. En effet, le déplacement de l’homme fort d’Alger à Moscou a fait naître une annonce relative à la volonté de ce pays de l’Afrique du Nord à rejoindre le groupe BRICS. Il s’agit d’un creuset qui rassemble les pays tels que le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Selon des confidences qui ont été faites au média Sputnik, par Souakri Abdennour, PDG du Groupe Souakri, l’intégration de l’Algérie à ce groupe sera bénéfique à tous.

« Il y a plein de choses à apprendre de l’Algérie. Il faut donner, il faut être le premier parce que l'Algérie, c'est un continent. Elle occupe un point stratégique pour l'Europe et l'Afrique. C’est un grand pays, riche et riche de sa jeunesse aussi », a fait savoir l’homme d’affaires en marge de cette rencontre. Ce fut le moment pour lui de vanter les différentes potentialités de l’Algérie en termes de ressources humaines et bien d’autres.

« Nous avons un million d’étudiants chaque année qui sortent. C'est une matière, elle n’a pas de prix. Donc l’Algérie a tout à gagner avec les BRICS. Et les BRICS ont tout à gagner avec l’Algérie », a martelé Souakri Abdennour, PDG du Groupe Souakri lors de son entretien avec Sputnik. Ces mots interviennent dans un contexte où le président algérien Abdelmadjid Tebboune a formellement déclaré qu’il est disposé à accélérer le processus devant aboutir à son appartenance au BRICS. « Nous sommes d’accord pour dire que la conjoncture internationale est très difficile. Nous souhaitons ainsi accélérer notre adhésion au groupe BRICS, compte tenu de ses grands avantages pour notre économie », a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune.