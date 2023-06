Dans le cadre du tournoi qualificatif pour les jeux olympiques d’été de Paris 2024 (JO Paris 2024), le Maroc va abriter du 24 juin au 8 juillet 2023, la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 23 ans. Huit pays prennent part au tournoi. Il s’agit du Maroc (pays organisateur), de l’Egypte, du Ghana, du Mali, du Congo, du Gabon, de la Guinée et du Niger. Ces huit pays sont répartis dans deux groupes de quatre équipes. Le groupe A est composé respectivement du Maroc, du Ghana, du Congo et de la Guinée.

Par contre, les équipes qui sont logées dans le groupe B sont de l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Deux stades seront utilisés pour la compétition. Il s'agit du Stade Prince Moulay Abdellah ainsi que le Stade Ibn-Batouta, communément appelé le Grand Stade de Tanger. Pour la compétition proprement dite, elle démarrera par le match d’ouverture qui mettra aux prises le samedi 24 juin 2023 le Maroc et la Guinée. Il faut signaler qu’au terme de la compétition, les trois premières nations obtiendront leur billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024.