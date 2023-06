Le Zimbabwe, un pays africain aux vastes ressources minérales, prévoit d'intensifier son industrie minière en doublant sa capacité électrique nationale d'ici 2025. Ce projet ambitieux est principalement soutenu par les mineurs qui représentent plus de 80% de la demande, comme l'a récemment indiqué Howard Choga, directeur général de la compagnie nationale d'électricité (ZESA), lors d'une conférence minière à Victoria Falls.

La route vers cette ambition implique une série de projets clés et d'initiatives d'innovation. L'un des moteurs majeurs de ce progrès pourrait être la nouvelle centrale solaire flottante du barrage de Kariba. De plus, la centrale à charbon de Hwange est également prévue pour être mise à contribution. En complément de ces grands projets, des initiatives portées par des producteurs d'électricité indépendants seront également indispensables pour atteindre l'objectif fixé.

L'industrie minière du Zimbabwe est une source significative de revenus pour le pays, ayant généré 9,77 milliards de dollars en 2022, selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit. Le pays est particulièrement connu pour sa production de platine, de chrome, de charbon et d'or. Récemment, la production de lithium du Zimbabwe, un élément clé dans la fabrication de piles électriques et de batteries d'accumulateurs, a attiré l'intérêt de plusieurs pays occidentaux et même de la Russie.