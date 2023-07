L'intelligence artificielle, connue sous le nom d'IA, fait désormais partie intégrante de la vie humaine. En effet, certains des produits et services que nous utilisons quotidiennement reposent sur ces algorithmes pour fonctionner. Si vous envisagez d'utiliser un produit ou un service alimenté par l'IA, voici quatre choses que vous devez savoir avant de commencer.

Le but principal de l’intelligence artificielle est d’améliorer le quotidien de l’humain

La première chose à savoir sur l'intelligence artificielle, c'est que sa raison d'être est d'améliorer le quotidien de l'homme et de participer à son épanouissement. Qu'il s'agisse de divertissement, de formation ou encore d'alimentation, l'IA semble améliorer considérablement ce qui existe déjà. Par exemple, grâce à elle, vous pouvez désormais jouer à des jeux de nouveau casino en ligne depuis le confort de votre canapé.. Le chef de produit, Tony Sloterman, nous a d’ailleurs confié l’importance de l’IA dans l’efficacité de ces types de sites d’analyse.

Vous pouvez également suivre une formation et faire des exercices adaptés à votre niveau, ceci sans professeur ou formateur. L’IA donne donc plus de liberté aux autodidactes, aux amateurs de loisirs et aux rêveurs. Il est important de préciser que tous les domaines et secteurs d’activité font l'objet d'une consolidation algorithmique.

L’intelligence artificielle est partout

Une autre chose à savoir sur l’IA, c’est qu’elle est partout. Aucun domaine n’y échappe et l’on l’utilise même parfois sans s’en rendre compte. Par exemple, vous utilisez l’IA sur les réseaux sociaux pour créer un avatar ou pour traduire automatiquement un article d’une langue à une autre. Il en est de même lorsque vous utilisez votre adresse mail qui, grâce à l’IA, peut filtrer les courriels et classer ceux indésirables dans les spams. Le GPS que vous utilisez dans votre véhicule est sans aucun doute une forme d’IA, de même que le pilote automatique utilisé par les avions. Les domaines comme la médecine ne sont pas en reste du coup de main apporté à l’homme par cet ensemble d’algorithmes. Aujourd’hui des machines peuvent procéder à de petites opérations chirurgicales sans grande assistance humaine.

L’intelligence artificielle est une opportunité à saisir

L'IA est définitivement une opportunité à saisir. En effet, l’exploiter permet à plusieurs entreprises d’augmenter leur chiffres d’affaires. Ne pas s’en servir serait refuser d’évoluer avec son temps alors que le monde est aujourd’hui à l’ère de la technologie avancée. Grâce à l’intelligence artificielle qui enregistre automatiquement les habitudes des utilisateurs, les entreprises commerciales voient leur champ de prospection s’élargir. Ils peuvent proposer les bons produits aux bonnes personnes. Cela double leur chance de transformer ces prospects en acheteurs confirmés. L’IA est tout simplement une opportunité pour le monde qui voit ses connaissances augmentées de façon exponentielle. Elle est un support pour l’intelligence humaine grâce à laquelle elle a pu voir le jour.

L’intelligence artificielle doit être utilisée avec précaution

Comme tout, l'IA a ses défauts et ses limites. Une utilisation excessive peut compromettre la confidentialité de l’utilisateur. En effet, toutes les recherches et tous vos mots de passe peuvent être automatiquement enregistrés. C'est une faille dont les hackers peuvent se servir pour voler des données sensibles. La domotique par exemple, qui est une forme d’IA peut donner l’accès total à une maison si des personnes malintentionnées arrivaient à pirater le système. Il est donc recommandé de régulièrement utiliser un pare-feu pour protéger votre smartphone et votre ordinateur. Surtout, n’oubliez pas d’avoir des mots de passe confidentiels et composés de plusieurs caractères.