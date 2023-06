En incarnant des rôles intenses, les acteurs se mettent souvent dans la peau de leurs personnages de manière profonde et sincère. Cependant, peu ont fait preuve d'un dévouement aussi littéral que celui de Jim Caviezel. Lors du tournage du film "La Passion du Christ" en 2004, l'acteur a été foudroyé par la foudre à deux reprises, faisant preuve d'un courage et d'une résilience sans pareils malgré plusieurs blessures graves subies sur le plateau. Le tournage, qui s'est déroulé en Italie aux côtés de Mel Gibson, a été marqué par plusieurs incidents insolites. Le premier choc électrique a eu lieu à Matera, alors que l'équipe tournait la scène du Sermon sur la montagne, telle que décrite dans la Bible.

Ce jour-là, Caviezel, tenant un parapluie, a été touché par la foudre, ce qui a causé des brûlures légères à ses doigts. Étonnamment, Jan Michelini, l'assistante réalisatrice, a également été touchée par l'un des éclairs, mais aucun d'eux n'a été gravement blessé, bien que l'expérience ait dû être tout sauf agréable. Caviezel, star de "The Thin Red Line" et catholique dévoué, a subi des épreuves encore plus grandes pendant le tournage.

Dans le cadre du film, qui se concentre sur les douze dernières heures de la vie de Jésus, Caviezel a dû endurer de nombreuses blessures, dont une épaule disloquée et de multiples coupures dues aux chaînes qui l'entouraient, alors qu'il portait la croix et reproduisait la crucifixion. À cela s'ajoutent une pneumonie et une infection pulmonaire, dues au fait d'être semi-nu pour la scène, vêtu seulement d'un mince drap.

Malgré tous ces défis, l'acteur a montré une détermination impressionnante. Même lorsqu'il a été accidentellement fouetté par un co-star jouant un soldat romain, lui laissant une entaille de 14 pouces dans le dos, Caviezel n'a pas perdu son humour. "Je me suis retourné et j'ai regardé le gars, je peux jouer Jésus, mais à ce moment-là, je me sentais comme Satan", a-t-il plaisanté. En dépit de toutes les difficultés rencontrées sur le plateau, Caviezel n'a pas semblé perdre la foi et il devrait apparaître dans une suite de "La Passion du Christ" en 2024.