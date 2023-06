Un célèbre Youtubeur connu sous le nom de Serpentza a attiré l’attention sur la formule qui serait trouvée par des constructeurs de véhicules électriques pour bénéficier des subventions de la part de Pékin. Selon le constat qui a été fait par ce dernier dans sa vidéo, la puissance asiatique est comptée parmi les pays ayant l’un des plus grands marchés de la mobilité électrique. On voit dans la vidéo publiée par ce dernier qu’un nombre non négligeable de voitures neuves est exposée dans le district d'Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang.

Il s’agirait selon les images d’un endroit qui accueille ordinairement ce type de véhicules. À en croire la description qui a été faite dans la vidéo, des modèles tels que des Geely Kandi K10 EV, des Neta V ou encore des BYD e3 à l’état neuf ont été envoyés dans ces lieux. L’autre chose qui caractérise ces véhicules est qu’ils ont été rattrapés par la poussière et la peinture perd son éclat. Ils seraient mis là depuis plusieurs mois ou même des années. Ces véhicules sont tous immatriculés selon les précisions qui ont été apportées par le Youtubeur connu sous le nom de Serpentza.

Pour ce dernier, il s’agit d’une politique du gouvernement chinois. « La Chine est le pays des raccourcis et des façades. Toutes ses voitures que vous voyez dans ces champs, elles sont comptées dans les chiffres de ventes et de production du pays », a-t-il noté dans la vidéo. Le seul objectif d’une telle production massive, même sans marchés d’écoulement, est de gonfler les chiffres de ventes et obtenir des subventions de la part de Pékin. Les constructeurs auraient ainsi immatriculé les véhicules afin de les marquer comme vendus.