Cet été, l'US Space Force, la force spatiale américaine, prévoit de lancer un groupe de satellites qui surveilleront les véhicules spatiaux en provenance de Chine ou de Russie, susceptibles de désactiver ou d'endommager des objets en orbite. Cette initiative marque la dernière évolution de la compétition spatiale entre ces deux superpuissances. Connu sous le nom de "Silent Barker", ce réseau satellite sera le premier du genre et travaillera en collaboration avec des capteurs au sol et des satellites en orbite terrestre basse.

Les satellites seront positionnés à une altitude d'environ 22 000 miles (35 400 kilomètres) au-dessus de la Terre, correspondant à la vitesse de rotation de la planète. Cette configuration est appelée orbite géosynchrone. La Space Force et ses analystes affirment que ce système fournira des indications et des avertissements précieux sur les menaces pesant sur les systèmes américains critiques. Il aura la capacité de rechercher, de détecter et de suivre des objets depuis l'espace, permettant une identification rapide des menaces potentielles. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la Force spatiale et le Bureau national de reconnaissance.

La constellation de satellites Silent Barker devrait être lancée après juillet à l'aide d'un booster Atlas V exploité par United Launch Alliance, une entreprise commune entre Boeing Co. et Lockheed Martin Corp., selon les informations communiquées par le NRO (Bureau national de reconnaissance). La date de lancement spécifique sera annoncée 30 jours à l'avance via des plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Twitter, ce qui marque une rupture significative pour une agence qui est restée classée jusqu'en 1992, malgré sa longue existence.

Silent Barker est une réponse directe aux efforts déployés par la Chine et la Russie pour développer des systèmes capables de se lancer en orbite et de désactiver potentiellement d'autres satellites. Cette situation est devenue une préoccupation croissante pour les États-Unis, qui cherchent à protéger leurs intérêts spatiaux et à maintenir leur supériorité dans le domaine. La conquête de l'espace est devenue une priorité majeure pour des puissances mondiales telles que la Russie, la Chine et les États-Unis. Ces nations investissent massivement dans la recherche, le développement et les technologies spatiales afin d'affirmer leur domination dans cet environnement extraordinaire.

Chacune d'entre elles cherche à repousser les limites de l'exploration spatiale, à établir des bases lunaires permanentes, à développer des technologies avancées et à étendre leur influence sur de nouvelles frontières. Cette compétition acharnée témoigne de l'importance stratégique de l'espace dans le domaine militaire, économique et scientifique, où le déploiement de satellites et l'exploration spatiale offrent des avantages considérables. Alors que ces puissances continuent de progresser, l'avenir de la conquête de l'espace promet des avancées fascinantes et des défis inédits à relever.