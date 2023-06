La Caisse nationale de la sécurité sociale a organisé une séance d'échange avec l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin dans la matinée de ce mardi 20 juin. Basé sur le thème: ‹‹ la contribution de l'expert-comptable à l'effectivité du droit à la sécurité sociale ››, l'objectif de cette rencontre est de permettre aux participants d'avoir plus connaissance du contenu de la loi portant code de protection sociale en République du Bénin et de prendre conscience de l'importance de leur intervention pour l'accès à la sécurité sociale des travailleurs.

Le régime général de sécurité sociale impose à l'employeur une obligation légale de déclaration, de paiement et de cotisation au profit de l'employé. L'exactitude de cette déclaration est contrôlée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Selon le président de la commission formation professionnelle continue de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, Frédéric Codjia, ‹‹ l'expert-comptable est appelé à avoir un œil certificateur sur les déclarations sociales des entreprises dont il est appelé à approuver les comptes ››.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Cnss) a jugé nécessaire d'aller à la rencontre des comptables et experts comptables du Bénin car, elle estime que ces derniers constituent des acteurs clés du monde des entreprises. Ce rendez-vous de travail a été l'occasion propice pour sa structure de se faire connaître davantage en dévoilant sa mission et ses activités aux experts comptables et comptables agréés du Bénin. D'après le directeur général de la Cnss Apollinaire Tchintchin, son institution à travers cette séance, vise surtout à obtenir le concours et l'engagement de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin pour la promotion de la sécurité sociale au Bénin.