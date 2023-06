Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a récemment partagé son opinion sur une décision prise par Elon Musk, affirmant qu'elle avait été bénéfique pour l'industrie technologique. Zuckerberg, connu " pour donner à César ce qui est à César", a salué Musk pour avoir licencié des cadres intermédiaires sur Twitter après l'acquisition de sa société pour la somme impressionnante de 44 milliards de dollars en octobre dernier. La décision de Musk de réduire drastiquement les effectifs de son entreprise après l'acquisition a créé une tendance qui, selon Zuckerberg, s'est révélée positive pour l'industrie.

Selon un rapport de TechCrunch, les effectifs de l'entreprise ont été réduits de près de 7 500 employés à moins de 2 000 en février de cette année. Zuckerberg a partagé ses commentaires lors d'une apparition sur le podcast de Lex Fridman. Selon lui, bien que les employés licenciés de Twitter ne soient probablement pas d'accord, Musk avait raison d'adopter une approche axée sur la technologie en réduisant la distance entre les ingénieurs et lui-même, en éliminant certains niveaux de gestion.

"Les actions de Musk m'ont fait réfléchir, et je pense que beaucoup d'autres personnes de l'industrie ont eu la même réaction : 'Hé, est-ce que nous faisons cela autant que nous le devrions ?'", a déclaré Zuckerberg. "Est-ce que nous pourrions améliorer nos entreprises en appliquant certains des mêmes principes ?... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui pensaient que ces changements étaient bénéfiques, mais qui étaient peut-être un peu timides à l'idée de les mettre en œuvre."

Zuckerberg a également souligné que Musk était en avance sur de nombreuses autres entreprises en adoptant cette approche. Selon lui, la décision de Musk a ouvert les yeux de nombreux acteurs de l'industrie sur la nécessité de revoir leurs propres méthodes de fonctionnement. Bien que cette approche puisse sembler radicale et controversée, Zuckerberg a reconnu qu'elle avait généré une réflexion importante dans l'industrie technologique. La remise en question des pratiques établies peut être un moyen de favoriser l'innovation et d'améliorer l'efficacité des entreprises.

Mark Zuckerberg est le célèbre fondateur et PDG de Facebook, l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde. Il est connu pour sa vision audacieuse et son esprit d'innovation. Zuckerberg a révolutionné la façon dont nous nous connectons et partageons des informations en ligne. Il a bâti un empire numérique et est devenu l'une des figures les plus influentes de l'industrie technologique. Cependant, son parcours n'a pas été sans controverse, notamment en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs. Néanmoins, Zuckerberg reste un entrepreneur visionnaire qui continue de façonner le paysage numérique et de laisser une empreinte indéniable dans le domaine de la technologie.