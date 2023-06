Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment fait une déclaration qui devrait susciter des débats et attiré l'attention internationale. Lors d'une interview accordée à NBC News, Zelensky a averti que si l'Ukraine venait à perdre face à la Russie, cela pourrait placer les États-Unis dans une position difficile, les obligeant à choisir entre "l'effondrement de l'OTAN" et l'entrée en guerre. Zelensky a souligné les conséquences potentiellement désastreuses d'une victoire russe en Ukraine. Selon lui, si la Russie parvenait à occuper l'Ukraine, elle poursuivrait probablement son expansion en ciblant les pays baltes, la Pologne et d'autres États voisins.

Une telle escalade pourrait conduire à une confrontation militaire avec l'un des pays membres de l'OTAN, mettant ainsi les États-Unis face à une décision difficile. Les États baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi que la Pologne, sont tous membres de l'OTAN. Conformément au principe de défense collective de l'organisation du traité, une attaque contre l'un de ces pays est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'alliance. Par conséquent, si l'un de ces pays était attaqué par la Russie, les autres membres de l'OTAN seraient tenus de lui porter assistance.

La déclaration de Zelensky intervient dans un contexte de débats politiques aux États-Unis concernant le soutien américain à l'Ukraine. Certains politiciens républicains ont suggéré de limiter les dépenses américaines pour la guerre en Ukraine, remettant en question l'engagement des États-Unis envers la sécurité et la défense de leurs alliés. En évoquant la possibilité d'une implication de l'OTAN, Zelensky met en évidence l'importance d'un soutien international solide pour faire face à la menace russe au moment où des sources annoncent des pertes lourdes dans le camp ukrainien mais aussi le manque de munitions modernes dans le camp russe.