Le sommeil, souvent relégué au second plan dans notre vie trépidante, joue un rôle fondamental dans notre santé globale. Reposant le corps, réparant les cellules endommagées, consolidant la mémoire et régulant l'humeur, il est l'un des principaux piliers d'un mode de vie sain. Alors qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle, une nouvelle étude suggère qu'une sieste diurne pourrait être tout aussi bénéfique, en particulier pour la santé de notre cerveau.

La recherche, dirigée par l'UCL (University College London) et l'Université de la République en Uruguay, a révélé que la sieste diurne pourrait contribuer à préserver la santé du cerveau en ralentissant le taux de réduction de notre cerveau liée à l'âge. Publiée dans la revue Sleep Health, l'étude a analysé les données de personnes âgées de 40 à 69 ans et a trouvé un lien causal entre la sieste habituelle et un volume cérébral total plus grand - un indicateur de bonne santé cérébrale lié à un risque plus faible de démence et d'autres maladies.

L'étude a utilisé une technique appelée randomisation mendélienne pour examiner 97 fragments d'ADN supposés déterminer la probabilité de sieste habituelle d'une personne. Les chercheurs ont comparé les mesures de la santé du cerveau et de la cognition des personnes plus génétiquement "programmées" pour la sieste avec celles qui n'avaient pas ces variantes génétiques, en utilisant des données de 378,932 personnes provenant de l'étude UK Biobank. Ils ont découvert que, en général, les personnes prédisposées à la sieste avaient un volume cérébral total plus grand. L'équipe de recherche estime que la différence moyenne de volume cérébral entre les personnes programmées pour être des dormeurs habituels et ceux qui ne le sont pas est équivalente à 2,6 à 6,5 années de vieillissement.

La première auteure, Valentina Paz, candidate au doctorat à l'Université de la République et à l'UCL, a déclaré: "C'est la première étude qui tente de démêler le lien causal entre la sieste diurne habituelle et les résultats cognitifs et structurels du cerveau. En regardant les gènes fixés à la naissance, la randomisation mendélienne évite les facteurs de confusion survenant tout au long de la vie qui peuvent influencer les associations entre la sieste et les résultats de santé. Notre étude pointe vers un lien causal entre la sieste habituelle et un plus grand volume cérébral total." Le sommeil, et plus précisément la sieste, semble ainsi jouer un rôle essentiel dans la préservation de notre cerveau, à mesure que nous vieillissons. Il est donc grand temps de réévaluer nos habitudes de sieste, pour notre bien-être présent et futur.