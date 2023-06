Une Fondation de la place recherche pour les activités de sa radio en ligne filmée et spécialisée dans la santé et la culture, une équipe fortement engagée et motivée pour animer ses programmes. L’équipe sera composée du personnel permanent et des prestataires suivants :

Personnel permanent

Un technicien en charge des activités de la régie

Une secrétaire ayant des connaissances de base en comptabilité, résident dans la commune d’Abomey-Calavi (Godomey, Akassato et Glo-Djigbe) et sachant conduire une moto.

Personnel prestataire

Un rédacteur en Chef expérimenté capable d’assister la rédaction, de corriger les articles et de valider les productions

Un (e) journaliste ayant des connaissances en santé et pouvant s’exprimer en langue française et nationale (Fon)

Un (e) journaliste ayant des connaissances en santé et pouvant s’exprimer en langue française et nationale (Bariba)

Un (e) webmaster capable d’assurer la mise à jour et la maintenance du site de la radio

Un (e) Community manager ayant une grande familiarité avec l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twiter, Tik Tok, Linkedin, WhatsApp, etc).

Pour chaque catégorie du personnel, les conditions de rémunération seront discutées après sélection définitive des candidats.

Les personnes intéressées par l’une de ces offres est priée de s’adresser à Radio Afrique Santé

Une candidature composée des pièces suivantes :

Une demande manuscrite précisant le poste visé, les motivations et les compétences du postulant, notamment l’apport du candidat à l’animation de la radio. Un paragraphe portant sur l’expérience passée du candidat dans le domaine de la santé serait appréciée. Une copie certifiée des références académiques illustrant les compétences requises, Après la pré-sélection du candidat ou de la candidate, le concept de la radio et la ligne éditoriale lui sera fournie pour information avant l’interview.

Les détails des taches de chaque poste seront rendus disponibles pour consultation en ligne par tous les candidats.

Les candidatures sont attendues au plus tard le vendredi 30 juin 2023 à 18 heures précises aux adresses suivantes :

Email : contact@webafriquesante.com ou directement déposées au siège de Radio Afrique Santé, sis dans la Zopah, Rue après celle du General Mathieu Kérékou à Akassato dans la Commune d’Abomey Calavi. Tel : +229 57 00 00 61 ou +229 57 00 00 62