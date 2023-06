Dans le cadre du concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2023, un candidat a perdu la vie vendredi 09 juin 2023 lors de la phase sportive. Il importe de préciser que plusieurs candidats sont tombés en pleine course vendredi dernier dans le département du Couffo, pendant le déroulement des épreuves sportives qui devraient consister en une course à pied sur une distance de 6Km pour les femmes et 8Km pour les hommes. Le disparu figure parmi ces derniers. La tenue de la phase sportive du concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2023 est prévue pour la période du 09 au 11 juin 2023.

Au cours de la première journée des épreuve sportives vendredi 09 juin 2023, un décès a été enregistré dans le département du Couffo. Plusieurs candidats sont tombés durant cette épreuve. Ils ont été alors évacués d'urgence pour recevoir des soins. Suite à ce drame, le préfet du département du Couffo Christophe Amégbédji a adressé un message de condoléances aux familles éplorées. Par la même occasion, il a invité les candidats à ne pas mettre leur vie en danger en se dopant. Après les différentes phases, 5000 jeunes femmes et jeunes hommes seront recrutés.