USA: une étudiante obtient son doctorat à 17 ans 

Un parcours scolaire des plus précoces et des plus impressionnants. En effet, aux États-Unis, une jeune femme de 17 ans vient d’obtenir son doctorat en santé comportementale intégrée. Une véritable fierté pour cette jeune femme, qui est entrée à la faculté, à l’âge de 10 ans seulement.

Dorothy Jean Tillman II est entrée à l’université de l’Arizona, alors qu’elle n’avait que 10 ans. Sept ans plus tard, elle vient de valider son doctorat, devenant par la même occasion, la plus jeune personne à y obtenir son doctorat. Un parcours exceptionnel pour celle qui a obtenu sa maîtrise en 2020, à l’âge de 15 ans seulement. Un parcours dont elle est particulièrement fière.

Un doctorat à l’âge de 17 ans seulement

Interviewée par de nombreux médias américains, Good Morning America notamment, la jeune femme affirme que sans sa famille, cela n’aurait jamais été possible. Trouvant en sa grand-mère spécifiquement, l’inspiration à réaliser de belles choses, cette dernière n’a pas manqué de lui rendre hommage, expliquant qu’elle avait notamment fait partie du mouvement pour les droits civiques.

C’est elle qui lui a inculqué l’importante de l’éducation et de l’apprentissage. Aujourd’hui, son doctorat en poche, Dorothy nourrit plusieurs projets d’envergure. Le premier, c’est de raconter sa propre histoire et, à son tour, d’inspirer les jeunes à étudier, à apprendre. Le second, c’est de lancer des levées de fonds afin d’aider la jeune génération, via des camps d’aide, à se lancer dans le domaine des arts.

Une soif de savoir et de comprendre

Sa réussite, elle assure aussi la devoir à son envie (pour ne pas dire son besoin) d’apprendre. La jeune femme explique qu’elle est toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles thématiques à maîtriser (peu importe le sujet, à vrai dire) pour satisfaire son besoin de savoir et de comprendre. Une sensation avec laquelle elle explique vivre depuis toujours