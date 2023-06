Les nouveaux membres de la 7ème mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin, désignés conformément à l’article 115 de la Constitution béninoise , vont prêter serment ce mardi 06 juin 2023 à 9H . La cérémonie de prestation de serment aura lieu au Palais de la Marina de Cotonou devant le Président de la République Patrice Talon. Les nouveaux membres que sont le Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Aleyya GOUDA épouse BACO, Vincent Codjo ACAKPO (désignés par le chef de l’Etat), Nicolas ASSOGBA, Michel ADJAKA, Mathieu ADJOVI et la Professeure Dandi GNAMOU (désignés par l’Assemblée Nationale) vont jurer solennellement devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République de «bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour».

Il faut signaler que cette cérémonie de prestation de serment se fera en présence des membres du cabinet du président de la République, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, d’anciens membres des différentes Cours qui se sont succédées, des autorités politiques et administratives, des parents et amis des nouveaux Sages.